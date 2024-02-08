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Средства ПВО РФ сбили 12 воздушных целей на подлете к Белгороду

Гладков: российские средства ПВО сбили 12 воздушных целей на подлете к Белгороду

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Антон Вергун/РИА Новости

Средства ПВО РФ сбили 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. В Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в 9 частных жилых домовладениях в поселках Новосадовый, Разумное и селе Ближняя Игуменка», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что были повреждены три автомобиля, а также пробита крыша строящегося детского сада. Губернатор добавил, что все оперативные службы работают на месте. Информация о степени повреждений уточняется.

7 февраля Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито семь воздушных целей на подлете к городу, есть последствия на земле. Пострадали два человека.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны cбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. По данным ведомства, дроны были уничтожены в среду, 7 февраля, около 17:20 мск.

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили 73 украинских беспилотника.

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