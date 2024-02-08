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NYT: в США признали, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой Patriot

NYT: США анонимно подтвердили, что Ил-76 с пленными ВСУ был сбит ракетой Patriot

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Janis Laizans/Reuters

Американские чиновники, говоря на условиях анонимности, подтвердили, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был атакован ракетным комплексом Patriot. Об этом сообщает издание New York Times.

Авторы статьи отмечают, что инцидент со сбитым самолетом показывает насколько опасной может быть новая тактика ВСУ.

«Использование Украиной ракеты Patriot для сбития самолета в прошлом месяце является примером того, как новая тактика ведения боя может быть не только многообещающей, но и опасной», – говорится в статье.

Отмечается, что публично американские официальные лица не комментируют причину крушения самолета, однако на условиях анонимности они заявили, что сообщения об использовании ракеты Patriot вполне достоверны.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе Белгородской области 24 января после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Пленных солдат транспортировали для обмена.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot.

Ранее Госдеп ушел от ответа на вопрос про сбитый Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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