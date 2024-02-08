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Поезд Белгород — Санкт-Петербург остановлен после обстрела ВСУ села Гостищево

Гладков: после обстрела ВСУ остановлен поезд Белгород — Санкт-Петербург

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belregion.ru

Поезд с направлением БелгородСанкт-Петербург временно остановлен после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В пути следования остановлен поезд», — написал глава региона.

По информации Гладкова, аварийные службы уже работают над восстановлением сети. Задержки по другим маршрутам отсутствуют.

«Приблизительно через 40 минут поезд запустят», — уточнил губернатор.

Согласно его данным, после обстрела ВСУ в селе Гостищево Яковлевского городского округа в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии.

Перед этим пресс-служба министерства обороны России сообщала, что над Белгородской областью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник.

Позднее Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

Ранее ВСУ обстреляли город Губкин в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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