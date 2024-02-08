Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Тех, кто находится на улице, Гладков призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

До этого губернатор сообщил, что украинские войска атаковали автобус в селе Новая Таволжанка, в котором ехали мирные жители.

7 февраля системы противовоздушной обороны сбили пять воздушных целей на подлете к Белгороду. По его словам, в областной столице было повреждено остекление в нескольких квартирах одного из многоквартирных домов, выбиты окна и посечены осколками фасады в двух частных домовладениях. Кроме того, в Белгородском районе повреждения получила кровля в двух частных домах и посечены три автомобиля.

Ранее ВСУ обстреляли город Губкин в Белгородской области.