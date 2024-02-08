Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Над Белгородской областью российские средства ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства обороны России.

«Около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

8 февраля в министерстве обороны сообщили, что за последние сутки российские средства ПВО сбили 73 украинских беспилотника и перехватили 12 снарядов Vampire.

В ведомстве рассказали, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в районах Ягодного в Харьковской области, Кременной Луганской народной республики (ЛНР), Новомихайловки, Николаевки Донецкой народной республики (ДНР) и Любимовки в Запорожской области.

7 февраля над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в военном ведомстве.

Ранее российская ПВО сбила украинский дрон над Брянской областью.