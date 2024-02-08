ВСУ запустили в Запорожье два производства по выпуску беспилотников

Власти Украины запустили два производства по выпуску беспилотных летательных аппаратов в городе Запорожье, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По подтвержденной информации, как минимум только в городе Запорожье, оккупированном нацистами, запущено два небольших производства [по выпуску беспилотников]. Ни цеха, ни завода», — рассказал Рогов.

По его словам, объемы производства дронов составляют до 500 штук. Аппараты выпускаются на территории 60–80 кв. м.

Рогов отметил, что ситуация на Запорожском фронте статичная, однако на ореховском участке резко возросло количество БПЛА. Он уверен, что большим количеством дронов ВСУ компенсирует недостаток снарядов.

8 февраля в Минобороны заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили 73 украинских беспилотника.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинские военные используют терминал спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками.

Ранее отставной генерал рассказал о планах атаковать Россию миллионами дронов.