ВС России ударили по заводу беспилотников в Николаеве

Российская армия нанесла удар по заводу по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), «Экватор» в Николаеве, где производили дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал координатор местного подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«В ночь на 8 февраля по военным объектам в городе Николаеве была нанесена серия ударов», — пояснил он.

По словам подпольщика, по предприятию трижды ударили беспилотниками самолетного типа «Герань». Первый удар пришелся на цех сборки, второй — на здание заводского общежития, где засели ВСУ и их наемники.

«Третий взрыв был самый мощный. Он пришелся в центральную, внутреннюю часть завода», — заявил Лебедев.

На этой территории находились джипы с военными номерами и оборонная техника, подытожил собеседник.

Накануне пресс-служба Министерства энергетики Украины сообщила, что из-за повреждений, полученных в результате ударов, города Киев, Харьков и Николаев обесточены.

Ранее на Украине после взрыва возник пожар на инфраструктурном объекте.