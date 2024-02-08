В New York Times предрекли упадок ВСУ без помощи США

Упадок Вооруженных сил Украины (ВСУ) неизбежен без помощи США, Европейскому союзу не хватает запасов оружия и боеприпасов американского уровня, и вряд ли он сможет восполнить этот пробел. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на аналитиков.

«Армия Украины не была бы внезапно разгромлена, но упадок ее вооруженных сил был бы неизбежен», — говорится в публикации.

По данным издания, без помощи Соединенных Штатов придется пересмотреть условия предоставления помощи Украине на военное время от Международного валютного фонда. Кроме того, отмечается, что Украина может быть вынуждена печатать больше денежных средств, что спровоцирует изнурительный инфляционный цикл.

New York Times считает, что Украина «в какой-то степени сама способствовала своим бедам».

«Коррупция, давно ставшая проблемой в стране, привела к хищению миллионов при закупке товаров и в других областях», — указывает газета.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам, что поддержка, обещанная Европейским союзом и США Украине, сейчас недостаточна, поэтому нужно найти способ ее увеличения.

Ранее стало известно, что позиция Германии по фонду помощи Украине может привести к задержке поставок оружия.