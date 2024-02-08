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Украинские войска атаковали автобус с мирными жителями в Белгородской области

Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус с пассажирами в Новой Таволжанке

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что украинские войска атаковали автобус в селе Новая Таволжанка, в котором ехали мирные жители.

Согласно сообщению Гладкова, автобус был атакован дроном-камикадзе.

Губернатор уточнил, что в результате взрыва один мужчина получил осколочные ранения ноги.

До этого днем 8 февраля в Белгороде и Белгородском районе действовало предупреждение о ракетной опасности.

7 февраля Гладков сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили пять воздушных целей на подлете к Белгороду. По его словам, в областной столице было повреждено остекление в нескольких квартирах одного из многоквартирных домов, выбиты окна и посечены осколками фасады в двух частных домовладениях. Кроме того, в Белгородском районе повреждения получила кровля в двух частных домах и посечены три автомобиля.

5 февраля Гладков сообщил, что встретился с руководителем министерства обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Губернатор заявил, что в ходе встречи они с Шойгу обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области.

Ранее ВСУ обстреляли город Губкин в Белгородской области.

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