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Шольц назвал поддержку Украины недостаточной и призвал найти способ ее увеличить

Шольц считает, что Европа и США должны консолидировать поддержку Украины

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил журналистам, что поддержка, обещанная Европейским союзом и США Украине, сейчас недостаточна, поэтому нужно найти способ ее увеличения. Его цитирует ТАСС.

Он указал, что Европа и США должны консолидировать поддержку Украины.

«Украина действительно защищается всем, что у нее есть, но ей нужна поддержка, чтобы она могла продолжать это делать, а того, что обещано в Европе, а также решениями американского конгресса, недостаточно», — отметил немецкий канцлер.

При этом Шольц подчеркнул, что «Германия внесла очень большой вклад», когда приняла решение по бюджету на 2024 год и взяла на себя обязательства на следующие несколько лет.

«Одного этого будет недостаточно, если не будет достаточной поддержки повсюду», — уверен глава правительства ФРГ.

Также Шольц призвал «послать четкий сигнал президенту России».

«Он заключается в том, что Путин не может рассчитывать на то, что наша поддержка уменьшится, а скорее может рассчитывать на то, что она продлится достаточно долго и будет большой», — добавил канцлер.

Также предупредил, что Украина может столкнуться со снарядным голодом, несмотря на поддержку Запада.

Ранее стало известно, что позиция Германии по фонду помощи Украине может привести к задержке поставок оружия.

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