США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки 7 февраля нанесли два удара по позициям повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование США.

В ведомстве подчеркнули, что целями атак стали пункты размещения крылатых ракет.

«Силы CENTCOM в рамках самообороны нанесли удары по двум мобильным противокорабельным крылатым ракетам хуситов, подготовленным для запуска по кораблям в Красном море», – говорится в заявлении.

До этого войска Великобритании и Соединенных Штатов нанесли несколько ударов по порту Рас-Иса в провинции Ходейда, расположенной на берегу Красного моря.

5 февраля было совершено 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и северо-западе Йемена.

4 февраля США и Британия также атаковали объекты хуситов. В операции приняли участие более 20 боевых самолетов.

Ранее постпред Ирана в ООН заявил, что Тегеран не поставляет оружие хуситам.