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ВС России отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 30 военнослужащих на Купянском направлении

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Gleb Garanich/Reuters

ВС России отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, потери противника составили до 30 военнослужащих. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минобороны России.

«Активными действиями подразделений «Западной» группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины», — сообщили в военном ведомстве.

Боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились четырех пикапов, а также гаубицы М777 производства США.

За день до этого в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки лишились более тысячи военнослужащих. 7 февраля 290 человек ВСУ потеряли на Донецком направлении. Кроме того, 220 военных были ликвидированы на Краснолиманском направлении. До 275 военнослужащих ВСУ потеряли на Купянском направлении. На Южно-Донецком направлении Украина утратила 195 бойцов.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за январь ВСУ лишились 23 тысяч солдат и 3 тысяч единиц техники.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Крымом.

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