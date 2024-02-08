Под Донецком ВКС России сбили украинский СУ-25

Российские военные сбили истребитель СУ-25 Воздушных сил Украины в небе над ДНР. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, воздушное судно было уничтожено в районе села Новотроицкое.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.

В ночь на 8 февраля в Крыму был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины.

До этого сообщалось, что под Белгородом в результате срабатывания системы ПВО было сбито пять воздушных целей.

Днем ранее Министерство обороны России сообщило, что отразило атаку ВСУ на Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что готовит к передаче Украине шесть истребителей F-16.