Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 73 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в районах Ягодного в Харьковской области, Кременной Луганской народной республики (ЛНР), Новомихайловки, Николаевки Донецкой народной республики (ДНР) и Любимовки в Запорожской области.

Также, по данным ведомства, системы ПВО перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства.

До этого газета «КП» рассказала, что танкист ВС РФ Николай Моисеев один сутки сдерживал атаки формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не давал противнику прорваться в расположение войск России.

Рядовой самоотверженно защищал позиции батальона в зонах, которые могли с большей вероятностью подвергнуться прорыву. В результате активного сопротивления Моисеев уничтожил три танка и десятки солдат противника.

Ранее стало известно, что Украина начала вербовку латиноамериканцев в ВСУ.