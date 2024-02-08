Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Британская разведка предупредила об угрозе масштабного конфликта

Guardian: разведка Великобритании заявила о высоком риске масштабного конфликта

close
100%
Reuters

Для Великобритании риски крупномасштабного конфликта выросли до самого высокого уровня за все последние годы. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на представителя военной разведки.

«Существует ли вероятность крупномасштабного конфликта? Вероятность его возникновения выше, чем когда-либо в последнее время», — заявил он.

По данным газеты, военная разведка Великобритании в настоящее время находится на пике загруженности по крайней мере за последние десять лет.

Отмечается, что этому способствует эскалация на Ближнем Востоке, риск расширения конфликта России и Украины, а также потенциальный военный конфликт между Китаем и Тайванем.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия воспринимает готовящиеся учения Nordic Response в Норвегии, Финляндии и Швеции как эскалацию напряженности и подготовит ответные меры.

Ранее экс-генсек НАТО оценил вероятность угрозы нападения России на альянс.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами