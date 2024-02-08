Британская разведка предупредила об угрозе масштабного конфликта

Для Великобритании риски крупномасштабного конфликта выросли до самого высокого уровня за все последние годы. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на представителя военной разведки.

«Существует ли вероятность крупномасштабного конфликта? Вероятность его возникновения выше, чем когда-либо в последнее время», — заявил он.

По данным газеты, военная разведка Великобритании в настоящее время находится на пике загруженности по крайней мере за последние десять лет.

Отмечается, что этому способствует эскалация на Ближнем Востоке, риск расширения конфликта России и Украины, а также потенциальный военный конфликт между Китаем и Тайванем.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия воспринимает готовящиеся учения Nordic Response в Норвегии, Финляндии и Швеции как эскалацию напряженности и подготовит ответные меры.

Ранее экс-генсек НАТО оценил вероятность угрозы нападения России на альянс.