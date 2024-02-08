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Украина начала вербовку латиноамериканцев в ВСУ

AP: Украина начала вербовать латиноамериканцев в ВСУ

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Reuters

Украина начала вербовать жителей Латинской Америки для вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки бойцов. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александр Шахури рассказал, что первые волны наемных бойцов прибывали в основном из бывших советских государств и англоязычных стран. В 2023 году ВСУ создали инфраструктуру испаноязычных вербовщиков, инструкторов и младших оперативных офицеров.

Глава центра тактической медицины под Боготой Эктор Берналь рассказал, что обучил свыше 20 граждан Колумбии необходимым навыкам. По его словам, в основном бойцов мотивирует денежная составляющая.

Накануне сообщалось, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Это уже вторая версия законопроекта. Первый вариант, подготовленный Минобороны, депутаты забраковали. Новый документ упрощает порядок вручения повестки, снижает призывной возраст и разрешает демобилизацию после 36 месяцев службы.

Ранее сообщалось, что власти Украины опасались беспорядков из-за планируемой отставки Залужного.

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