США и Британия вновь атаковали позиции хуситов в Йемене

Войска Великобритании и Соединенных Штатов нанесли несколько ударов по объектам йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По данным журналистов, три авиаудара нанесли по порту Рас-Иса в провинции Ходейда, расположенной на берегу Красного моря. Информация о пострадавших и повреждениях не уточняется.

Также утверждается, что бомбардировке подвергся район Аль-Кутайнат в округе Баким.

Это пятая совместная атака хуситских позиций в Йемене британскими и американскими войсками. Предыдущий удар армии нанесли 5 февраля. Было совершено 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и северо-западе страны. 4 февраля США и Британия также атаковали хуситские объекты. В налете приняли участие более 20 боевых самолетов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может остаться без газа, если хуситы продолжат атаки на суда в Красном море.