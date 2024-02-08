В ВСУ заявили, что из-за нехватки солдат фронт может рухнуть

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают ощутимую нехватку личного состава, из-за которой фронт в любой момент может посыпаться. Об этом пишет американское издание Washington Post, которое поговорило с несколькими украинскими военными.

Командир одного из батальонов механизированной бригады рассказал журналистам, что в его подразделении осталось 40 бойцов из 200. Другой сообщил, что его роты в среднем укомплектованы на 35% от необходимого числа солдат, а для пополнения за последние пять месяцев было прислано всего пять человек, причем плохо обученных военному делу.

«Основа всего — нехватка людей. <...> Позитивного прогноза нет. Абсолютно никакого. Это закончится <...> глобальным провалом. Скорее всего, фронт где-нибудь рухнет, как это произошло у врага в 2022 году на Харьковщине», — заявил WP украинский офицер по имени Александр.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что Украина может столкнуться с усилением снарядного голода, так как лимит некоторых финансовых обязательств ФРГ уже исчерпан, в то время как другие условия нужно продлевать.

Ранее в сенате США провалилось голосование за проект о выделении Украине дополнительной финансовой помощи.