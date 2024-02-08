Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России командиров добровольцев могут наделить полномочиями дознавателей

ТАСС: командиров добровольцев могут наделить полномочиями дознавателей

close
100%
Кирилл Брага/РИА Новости

Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин разработал законопроект, который в случае принятия позволит командирам российских добровольцев пользоваться полномочиями органов дознания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Проект вносит изменения в пункт 3 части 1 статьи 40 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Как объяснил агентству Рогозин, наделение командиров функциями дознавателей позволит повысить дисциплину и уровень соблюдения правового порядка в войсках. Он также отметил, что в данный момент в зоне СВО находится множество добровольческих формирований, общая численность которых достигает нескольких десятков тысяч солдат.

5 февраля министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин посетили пункт отбора контрактников в столице. Как рассказали в Минобороны, только через этот пункт за прошлый год прошло более 20 тыс. граждан, которые выразили желание заключить контракт с Вооруженными силами России.

Тот факт, что РФ не испытывает проблем с пополнением армии добровольцами признают и на Украине.

Ранее в России упростили медкомиссию для контрактников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами