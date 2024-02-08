В России командиров добровольцев могут наделить полномочиями дознавателей

Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин разработал законопроект, который в случае принятия позволит командирам российских добровольцев пользоваться полномочиями органов дознания. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Проект вносит изменения в пункт 3 части 1 статьи 40 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Как объяснил агентству Рогозин, наделение командиров функциями дознавателей позволит повысить дисциплину и уровень соблюдения правового порядка в войсках. Он также отметил, что в данный момент в зоне СВО находится множество добровольческих формирований, общая численность которых достигает нескольких десятков тысяч солдат.

5 февраля министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин посетили пункт отбора контрактников в столице. Как рассказали в Минобороны, только через этот пункт за прошлый год прошло более 20 тыс. граждан, которые выразили желание заключить контракт с Вооруженными силами России.

Тот факт, что РФ не испытывает проблем с пополнением армии добровольцами признают и на Украине.

Ранее в России упростили медкомиссию для контрактников.