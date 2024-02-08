Украину предупредили о снарядном голоде, несмотря на поддержку Запада

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что Украина может столкнуться со снарядным голодом, несмотря на поддержку Запада. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Он обратил внимание, что лимит некоторых финансовых обязательств Германии уже исчерпан, в то время как другие условия нужно продлевать.

До этого американское издание писало, что в украинских войсках остро ощущается дефицит вооружений: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских.

По данным газеты, украинской стороне приходится экономить боеприпасы, опасаясь, что Соединенные Штаты сократят военную помощь. Из-за этого Украина сосредоточилась на атаках с помощью беспилотников.

При этом чиновники из Америки рассказали журналистам, что на данный момент в США конгрессом блокируется самая «мощная» дополнительная помощь Киеву. Это позволило бы Киеву закупить артиллерийские боеприпасы и усилить противовоздушную оборону.

Ранее стало известно, что позиция Германии по фонду помощи Украине может привести к задержке поставок оружия.