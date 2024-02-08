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Американские журналисты узнали о жалобах ВСУ на нехватку снарядов

WSJ: на один выпущенный Украиной снаряд приходится 10 российских

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Shutterstock/Theastock

В украинских войсках остро ощущается дефицит вооружений: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится 10 российских. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя СБУ.

По данным газеты, украинской стороне приходится экономить боеприпасы, опасаясь, что Соединенные Штаты сократят военную помощь. Из-за этого Украина сосредоточилась на атаках с помощью беспилотников.

При этом чиновники из Америки рассказали журналистам, что на данный момент в США конгрессом блокируется самая «мощная» дополнительная помощь Киеву. Это позволило бы Киеву закупить артиллерийские боеприпасы и усилить противовоздушную оборону.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что европейская оборонная индустрия не готова конкурировать с российской, что приводит к постоянному дефициту снарядов у ВСУ.

До этого Боррель заявил, что Евросоюз уже опустошил свои запасы снарядов и не обладает «волшебной палочкой», чтобы дать Украине больше. Также он рассказал, что Киев просит Евросоюз предоставить дополнительные партии боеприпасов, беспилотников и систем ПВО.

Ранее стало известно, что позиция Германии по фонду помощи Украине может привести к задержке поставок оружия.

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