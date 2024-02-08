Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российский штурмовик показал высший пилотаж на предельно малой высоте в зоне СВО

МО: Су-25 показал высший пилотаж на предельно малой высоте в ходе удара по ВСУ

close
100%
Минобороны России

Пилот российского штурмовика Су-25 продемонстрировал высокое мастерство во время выполнения сложной фигуры пилотажа на минимальной высоте при нанесении ракетного удара по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении. Видео опубликовало министерство обороны РФ.

Штурмовик совершил с пологого кабрирования выпуск ракеты С-8 по украинским войскам, а затем ушел, выполнив переворот, который является сложной фигурой пилотажа. При этом самолет переворачивается «брюхом» и совершает разворот на 180 градусов с понижением высоты.

Выполнение такого маневра на минимальной высоте представляет особую сложность, однако позволяет эффективно избежать возможного огня зенитных ракетных систем противника.

По информации Минобороны, Су-25 произвели удар по Вооруженным силам Украины с высоты всего 25 метров, что примерно соответствует высоте стандартного девятиэтажного дома.

«Согласно отчету летчика-наводчика, все цели были успешно поражены. Полет прошел без происшествий», — сообщили в российском военном ведомстве.

Пилот Су-25 отметил, что «при подходе к рубежу маневра был выполнен маневр с последующим выпуском ракет и уходом под нижнюю границу зоны поражения ПВО противника».

5 февраля российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении.

Американское издание Military Watch Magazine написало, что российский истребитель Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире.

Ранее ВКС России сбили два украинских самолета и один вертолет.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами