Российский штурмовик показал высший пилотаж на предельно малой высоте в зоне СВО

Пилот российского штурмовика Су-25 продемонстрировал высокое мастерство во время выполнения сложной фигуры пилотажа на минимальной высоте при нанесении ракетного удара по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении. Видео опубликовало министерство обороны РФ.

Штурмовик совершил с пологого кабрирования выпуск ракеты С-8 по украинским войскам, а затем ушел, выполнив переворот, который является сложной фигурой пилотажа. При этом самолет переворачивается «брюхом» и совершает разворот на 180 градусов с понижением высоты.

Выполнение такого маневра на минимальной высоте представляет особую сложность, однако позволяет эффективно избежать возможного огня зенитных ракетных систем противника.

По информации Минобороны, Су-25 произвели удар по Вооруженным силам Украины с высоты всего 25 метров, что примерно соответствует высоте стандартного девятиэтажного дома.

«Согласно отчету летчика-наводчика, все цели были успешно поражены. Полет прошел без происшествий», — сообщили в российском военном ведомстве.

Пилот Су-25 отметил, что «при подходе к рубежу маневра был выполнен маневр с последующим выпуском ракет и уходом под нижнюю границу зоны поражения ПВО противника».

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