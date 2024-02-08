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Российские войска разрушили с помощью огнеметов сильно укрепленные позиции ВСУ

Defence TV: российские огнеметы ТОС-2 уничтожили сильно укрепленные позиции ВСУ

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка» нанесли ряд ударов по хорошо укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает американский YouTube-канал Defence TV.

По информации канала, прибытие на боевые позиции ТОС-2 стало «ужасающей» новостью для украинских солдат. Российские установки уже успели продемонстрировать свои большие возможности, уничтожив на тщательно укрепленных позициях личный состав ВСУ.

В материале отмечается, что усовершенствованная тяжелая огнеметная система российских войск полностью разрушает фортификационные сооружения противника, не оставляя никаких шансов украинским военным.

Defence TV назвал ТОС-2 «синонимом огня и ярости», «русским гигантом», выходящим за рамки обычного оружия.

Ранее сообщалось, что в Польше признали сокрушительность тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка».

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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