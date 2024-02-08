В одном из украинских городов произошли взрывы

Звуки взрывов раздались в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественно».

Подробности не приводятся. В регионе объявлена воздушная тревога.

До этого стало известно, что мощные взрывы произошли в Одессе на юге Украины.

Ранее в подконтрольной Украине части Херсонской области взрывы повредили птицефабрику.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Накануне в Министерстве энергетики Украины заявили, что из-за повреждений, полученных в результате ударов, города Киев, Харьков и Николаев на Украине обесточены.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.