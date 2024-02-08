Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Американская военная база, расположенная на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии, подверглась ракетному обстрелу. Об этом со ссылкой на местный источник сообщает РИА Новости.

По словам источника, по военной базе США на месторождении «Омар» был нанесен удар четырьмя ракетами. После обстрела на территории базы начали звучать взрывы.

Затем в небо над Дейр-эз-Зором поднялись американские вертолеты.

Ранее сообщалось, что на подвергнувшейся 2 февраля нападению военной базе США в Иордании не оказалось систем противовоздушной обороны для предотвращения атаки беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 3 февраля ВС США нанесли удары по более чем 85 объектам на территории Ирака и Сирии, включая склады с беспилотниками и командно-контрольные пункты. Представители Центрального командования армии страны отметили, что таким образом американские войска ответили на атаку дрона на свою базу в Иордании.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.