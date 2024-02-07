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Минобороны РФ: над Белгородской областью сбиты снаряды системы «Вампир»

Минобороны РФ: над Белгородской областью сбиты пять снарядов системы «Вампир»

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило, что отразило атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область.

«7 февраля около 19:50 пресечена очередная попытка... совершить террористическую атаку... с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — сказано в сообщении.

Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять реактивных снарядов над территорией региона.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. По данным ведомства, дроны были уничтожены в среду, 7 февраля, около 17:20 мск.

7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито семь воздушных целей на подлете к городу, есть последствия на земле. По предварительным данным, есть двое пострадавших.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ совершили обстрел города Губкин при помощи беспилотников.

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