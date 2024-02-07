Меркурис: ВС РФ стали чаще наносить авиаудары по позициям ВСУ

Аналитик из Великобритании Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы РФ стали чаще наносить авиаудары по позициям украинских войск. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Российские ВВС сейчас активно действуют на всех участках фронта... они сбрасывают все большее количество высокоточных управляемых бомб», — сообщил аналитик.

Он отметил, что в настоящее время Вооруженные сил России проводят самые интенсивные операции за все время СВО. Меркурис добавил, что Вооруженные силы Украины подвергаются российским авиаударам на многих направлениях.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что после провала контрнаступления украинской армии Вооруженные силы РФ продолжают сохранять инициативу на всей линии фронта. По словам министра, подразделения российской армии «продвигаются вперед, расширяют зоны контроля и улучшают положение по переднему краю».

Ранее Меркурис заявил, что Зеленский не сумел найти замену Залужному.