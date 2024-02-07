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Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Минобороны РФ: средства ПВО cбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были уничтожены в среду, 7 февраля, около 17:20 мск.

7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал окраину села Пороз, расположенного в Грайворонском городском округе Белгородской области.

По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, однако украинский беспилотник повредил инфраструктурный объект связи.

Накануне Гладков заявил, что ВСУ совершили обстрел города Губкин при помощи беспилотников.

31 января жители Санкт-Петербурга рассказали, что утром слышали громкий взрыв в разных районах города. Оказалось, что беспилотник успел долететь до Невского района и рухнул на территории завода «Невский мазут». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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