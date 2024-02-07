Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были уничтожены в среду, 7 февраля, около 17:20 мск.

7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал окраину села Пороз, расположенного в Грайворонском городском округе Белгородской области.

По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, однако украинский беспилотник повредил инфраструктурный объект связи.

Накануне Гладков заявил, что ВСУ совершили обстрел города Губкин при помощи беспилотников.

31 января жители Санкт-Петербурга рассказали, что утром слышали громкий взрыв в разных районах города. Оказалось, что беспилотник успел долететь до Невского района и рухнул на территории завода «Невский мазут». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.