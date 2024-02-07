Германия достигла границ возможного в производстве боеприпасов для Украины

Представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц заявил, что в стране на данный момент нет производственных мощностей для заключения дополнительных соглашений о поставке большего количества боеприпасов для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе и в контексте промышленности на данный момент», — заявил он.

Он отметил, что согласно текущим потребностям мощности Германии находятся «на пределе возможного».

Также он добавил, что потребности Киева в боеприпасах настолько велики, что у промышленности Германии есть гарантии того, что весь изготовленный товар будет им принят.

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предположил, что ряд стран Европейского союза (ЕС) уже начали вести переговоры с государствами вне блока о покупке боеприпасов для Украины. В то же время он отметил, что на данный момент в политическом объединении нет единого подхода в этом вопросе.

Ранее Украина предупредила Запад о критическом дефиците боеприпасов.