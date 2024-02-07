Россия предупредила НАТО о возможной эскалации

Военные учения НАТО Nordic Response могут привести к эскалации и не останутся без ответа Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Очередные милитаристские действия норвежских властей чреваты дополнительной эскалацией напряженности в Евроарктическом регионе. Кроме того, наносят ущерб безопасности самой Норвегии, фактически добровольно отказывающейся от собственных независимости и суверенитета», — сказала представитель МИД.

Учения пройдут в Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта текущего года.

7 февраля помощник начальника военного штаба НАТО Гуннар Брюгнер заявил, что учения НАТО Steadfast Defender 2024 якобы не являются сигналом о подготовке альянса к возможному конфликту с РФ.

До этого РИА Новости писало, что НАТО имеет ряд проблем, которые не позволят Западу «воевать с Россией», в частности, они наблюдаются на британском флоте и в сухопутных войсках Германии и США.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что на данный момент не видит прямой военной угрозы ни для одной из стран-членов НАТО.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что политикам Запада стоит перестать врать избирателям о готовности к войне с Россией, поскольку начало такого конфликта будет означать конец света.

Ранее политический обозреватель Андрей Перла заявил, что Запад не готов к большой войне.