Парламент Украины принял в первом чтении законопроект о мобилизации

Верховная Рада в первом чтении приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Об этом рассказал депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Законопроект принят без предложений комитета. Далее внесение правок до 21 февраля и второе чтение», — написал Железняк.
За законопроект проголосовало 329 депутата, против — 12, воздержались 45.
Законопроект предполагает ужесточение правил мобилизации. В документе говорится о введении электронных повесток, возможности ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление ТС и блокировки банковских счетов. Также предполагаются другие ограничения.
7 февраля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что представит коллегам свой альтернативный законопроект о продлении мобилизации в стране.
В Раде днем ранее заявили, что законопроект о мобилизации нарушает права граждан.
До этого финская газета Yle писала, что новому главнокомандующему украинской армией, который заменит на этой должности Валерия Залужного, поручат начать масштабную мобилизацию населения.
Ранее в Раде раскритиковали методы мобилизации на Украине.