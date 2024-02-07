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Парламент Украины принял в первом чтении законопроект о мобилизации

Рада приняла в первом чтении проект об ужесточении мобилизации на Украине

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РИА Новости

Верховная Рада в первом чтении приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Об этом рассказал депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Законопроект принят без предложений комитета. Далее внесение правок до 21 февраля и второе чтение», — написал Железняк.

За законопроект проголосовало 329 депутата, против — 12, воздержались 45.

Законопроект предполагает ужесточение правил мобилизации. В документе говорится о введении электронных повесток, возможности ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление ТС и блокировки банковских счетов. Также предполагаются другие ограничения.

7 февраля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что представит коллегам свой альтернативный законопроект о продлении мобилизации в стране.

В Раде днем ранее заявили, что законопроект о мобилизации нарушает права граждан.

До этого финская газета Yle писала, что новому главнокомандующему украинской армией, который заменит на этой должности Валерия Залужного, поручат начать масштабную мобилизацию населения.

Ранее в Раде раскритиковали методы мобилизации на Украине.

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