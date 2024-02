Если Россия освободит Одессу, то это обернется для властей Украины полной катастрофой. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Through the eyes of выразил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Если Одесса окажется под контролем России, Украина потеряет выход к Черному морю. Всю сельскохозяйственную продукцию, которую они производят для экспорта, придется перевозить по суше, а мы видели, насколько «гостеприимны» фермеры в Польше и Румынии. Они скажут, чтобы украинцы держались от них подальше», — сказал Джонсон.

6 февраля бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что уже на этой неделе российские подводные лодки могут нанести ракетный удар по Одессе.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что в целях обеспечения большей безопасности Крыма Вооруженные силы Российской Федерации могут освободить Одессу.

Также обозреватель немецкого издания Focus Габор Штайнгарт заявил, что Западу придется смириться с потерей Украиной территорий ради мира с Россией.

5 февраля аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина может потерять Харьков, если не согласится пойти на переговоры с Российской Федерацией.

Ранее Риттер заявил, что на Украине начался военно-политический кризис из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и противостояния Валерия Залужного и Владимира Зеленского.