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Российская ПВО за сутки сбила 104 беспилотника ВСУ

МО РФ: средства ПВО за сутки уничтожили 104 беспилотника ВСУ

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 104 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были уничтожены в районах Стельмаховки, Житловки и Площанки в ЛНР, Васильевки в ДНР, Счастливого в Херсонской области, Мирного и Нового в Запорожской области.

Помимо этого, российской ПВО удалось перехватить четыре снаряда РСЗО HIMARS.

До этого в Минобороны сообщили об ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины утром 7 февраля. Уточняется, что все цели были поражены. На Украине заявляли, что взрывы были зафиксированы в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской областях страны.

Сообщалось также о поражении позиций ВСУ в Серебрянском лесничестве.

Ранее ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области.

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