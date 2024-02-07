Российская ПВО за сутки сбила 104 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 104 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были уничтожены в районах Стельмаховки, Житловки и Площанки в ЛНР, Васильевки в ДНР, Счастливого в Херсонской области, Мирного и Нового в Запорожской области.

Помимо этого, российской ПВО удалось перехватить четыре снаряда РСЗО HIMARS.

До этого в Минобороны сообщили об ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины утром 7 февраля. Уточняется, что все цели были поражены. На Украине заявляли, что взрывы были зафиксированы в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской областях страны.

Сообщалось также о поражении позиций ВСУ в Серебрянском лесничестве.

Ранее ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области.