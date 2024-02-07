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Российские военные ликвидировали американского наемника в зоне СВО

TrackANaziMerc: силы России ликвидировали наемника из США Бауэрсокса в зоне СВО

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TrackAMerc/Telegram

Российские войска ликвидировали американского наемника Брендона Джеймса Бауэрсокса в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.

В сентябре прошлого года гражданин США приехал на Украину и вступил в 505-й батальон 37-й бригады морской украинской пехоты. Подразделение отправили на Днепр, под Крынками украинских солдат окружили Вооруженные силы России.

Бауэрсокс перед приездом на Украину служил в армии США, но, по данным канала, был уволен за злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами.

На этой неделе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что польский наемник, которого российская армия взяла в плен, решил присоединиться к России в борьбе против Украины. По словам чиновника, русский плен открыл солдату глаза.

В начале февраля сообщалось, что в зоне СВО российскими бойцами была уничтожена наемница из Германии Диана Савита Вагнер.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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Операция на Украине
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