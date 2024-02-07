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Российские войска нанесли групповой удар по ВПК Украины

Минобороны сообщило о групповом ударе ВС РФ с воздуха и моря по ВПК Украины

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России утром 7 февраля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что на украинских ВПК производились безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатые вещества.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Утром 7 февраля по всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Как заявляли местные власти, взрывы были зафиксированы в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской областях страны, а также в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. В последнем регионе удары пришлись по птицефабрике и агропредприятию.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что российские силы наносят удары исключительно по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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