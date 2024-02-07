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Глава офиса Зеленского призвал Евросоюз поторопиться с военной помощью

Глава офиса Зеленского Ермак призвал страны ЕС поторопиться с военной помощью

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Denis Balibouse/Reuters

Евросоюз должен поторопиться с военной помощью Киеву. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время телефонного разговора с советником канцлера ФРГ по внешней политике и политике безопасности Йенсом Плетнером, передает пресс-служба главы государства.

Ермак заявил, что лидерство Германии в поддержке Киева может стать примером для других государств в мобилизации усилий и принятии решений по военной и финансовой помощи. Также Ермак рассказал своему немецкому коллеге о поездке Владимира Зеленского на передовую и встрече с военнослужащими. Глава офиса Зеленского проинформировал Плетнера об актуальных потребностях ВСУ.

7 февраля обозреватель канадского издания Globe and Mail Джеймс Хорнкасл заявил, что увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может создать дополнительные проблемы для Украины в получении западной финансовой и военной помощи.

В этот же день советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк сказал, что отставка Валерия Залужного даст Киеву возможность преодолеть стагнацию в зоне боевых действий.

До этого в Германии призвали Запад смириться с потерей украинских территорий ради мира с РФ.

Ранее сообщалось, что Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана.

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