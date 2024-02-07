На военной фабрике в Сербии произошел взрыв

На военной фабрике «Милан Благоевич» произошел взрыв. Об этом сообщило издание Direktno.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

Местный житель рассказал журналистам, что со стороны завода валит густой черный дым, к территории завода приезжали пять машин скорой помощи.

До этого взрыв случился на нелегальном заводе пиротехники в Индии, В результате инцидента пострадали 174 человека.

В начале февраля крупный пожар случился в Токио. Он привел к остановке поездов в японскую столицу. Сообщалось, что задержка поездов произошла на популярной кольцевой линии Яманотэ метро японской столицы и ряде других веток. Из остановившихся поездов были эвакуированы свыше 800 пассажиров, один из них пострадал.

Пожар произошел неподалеку от станции Омори в районе Ота на территории ресторана. На борьбу с огнем было отправлено 24 пожарных расчета. Огонь также перекинулся на соседние здания.

Ранее удар молнии вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Японии.