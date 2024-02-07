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На военной фабрике в Сербии произошел взрыв

Direktno: на военной фабрике «Милан Благоевич» произошел взрыв

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На военной фабрике «Милан Благоевич» произошел взрыв. Об этом сообщило издание Direktno.

По предварительной информации, есть пострадавшие.

Местный житель рассказал журналистам, что со стороны завода валит густой черный дым, к территории завода приезжали пять машин скорой помощи.

До этого взрыв случился на нелегальном заводе пиротехники в Индии, В результате инцидента пострадали 174 человека.

В начале февраля крупный пожар случился в Токио. Он привел к остановке поездов в японскую столицу. Сообщалось, что задержка поездов произошла на популярной кольцевой линии Яманотэ метро японской столицы и ряде других веток. Из остановившихся поездов были эвакуированы свыше 800 пассажиров, один из них пострадал.

Пожар произошел неподалеку от станции Омори в районе Ота на территории ресторана. На борьбу с огнем было отправлено 24 пожарных расчета. Огонь также перекинулся на соседние здания.

Ранее удар молнии вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Японии.

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