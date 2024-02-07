Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В ДНР с начала года перехватили более тысячи дронов

Пушилин заявил, что в ДНР с начала года перехватили более тысячи беспилотников

close
100%
Reuters

Более одной тысячи дронов, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), были перехвачены с начала года на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Это супермаркеты, это остановки, это магазины, это рынки. И по данным ФСБ РФ по ДНР, с начала этого года, то есть с 1 января, уже было перехвачено только 1077 беспилотников», — сказал Пушилин.

7 февраля стало известно, что ВС РФ начали наступательную операцию по возвращению Красного Лимана, который находится на подконтрольной ВСУ территории ДНР.

В этот же день сообщалось, что российские военнослужащие наносят точные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины.

Отмечалось, что российские артиллеристы уничтожили солдат и технику Вооруженных сил Украины.

Ранее американские СМИ заявили о готовящемся наступлении ВС России в Харьковской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами