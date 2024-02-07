В ДНР с начала года перехватили более тысячи дронов

Более одной тысячи дронов, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), были перехвачены с начала года на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Это супермаркеты, это остановки, это магазины, это рынки. И по данным ФСБ РФ по ДНР, с начала этого года, то есть с 1 января, уже было перехвачено только 1077 беспилотников», — сказал Пушилин.

7 февраля стало известно, что ВС РФ начали наступательную операцию по возвращению Красного Лимана, который находится на подконтрольной ВСУ территории ДНР.

В этот же день сообщалось, что российские военнослужащие наносят точные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины.

Отмечалось, что российские артиллеристы уничтожили солдат и технику Вооруженных сил Украины.

Ранее американские СМИ заявили о готовящемся наступлении ВС России в Харьковской области.