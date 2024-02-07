Три города Украины обесточены в результате взрывов

Из-за повреждений, полученных в результате ударов, города Киев, Харьков и Николаев на Украине обесточены. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

«Отключена часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах – всего 19,4 тысячи абонентов. Без света остались учреждения здравоохранения», — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве заверили, что электроснабжение удастся вернуть в течение трех часов.

В Харькове взрывами повреждены электросети, обесточены около тысячи потребителей. В Николаеве без электричества остались более 220 бытовых потребителей. В этих городах рассчитывают восстановить электроснабжение в течение дня.

В этот же день назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в регионе птицефабрика и агропредприятие получили повреждения в результате взрывов.

Утром 7 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.