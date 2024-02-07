Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Три города Украины обесточены в результате взрывов

Минэнерго Украины: Киев, Харьков и Николаев обесточены в результате взрывов

close
100%
Shutterstock

Из-за повреждений, полученных в результате ударов, города Киев, Харьков и Николаев на Украине обесточены. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

«Отключена часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах – всего 19,4 тысячи абонентов. Без света остались учреждения здравоохранения», — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве заверили, что электроснабжение удастся вернуть в течение трех часов.

В Харькове взрывами повреждены электросети, обесточены около тысячи потребителей. В Николаеве без электричества остались более 220 бытовых потребителей. В этих городах рассчитывают восстановить электроснабжение в течение дня.

В этот же день назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в регионе птицефабрика и агропредприятие получили повреждения в результате взрывов.

Утром 7 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами