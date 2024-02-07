В подконтрольной Украине части Херсонской области взрывы повредили птицефабрику

Назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в регионе птицефабрика и агропредприятие получили повреждения в результате взрывов. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Птицефабрика расположена в Херсонском районе, агропредприятие — в Бериславском районе.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области повреждены коммунальные предприятия в результате взрывов.

Утром 7 февраля взрывы также произошли в Киеве, Киевской, Харьковской и Львовской областях.

В этот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.