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ХАМАС предложил план прекращения огня в секторе Газа

ХАМАС предложил трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа

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Yousef Masoud/AP

Радикальное палестинское движение ХАМАС предложило трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщило РИА Новости.

В план включили прекращение огня, обмен пленными, а также реконструкцию сектора Газа и вывод израильских войск из палестинского анклава.

Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильская военная авиация атаковала командный центр вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана. Истребители израильской обороны нанесли удар по оперативному командному центру и военному комплексу «Хезболла» в поселке Ярун.

До этого телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на источники, сообщал, что движение ХАМАС не согласилось с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое обсуждалось на переговорах в Париже.

Ранее стало известно, что Израиль и «Хезболла» планируют подписать договор о снижении напряженности.

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