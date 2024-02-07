ХАМАС предложил план прекращения огня в секторе Газа

Радикальное палестинское движение ХАМАС предложило трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщило РИА Новости.

В план включили прекращение огня, обмен пленными, а также реконструкцию сектора Газа и вывод израильских войск из палестинского анклава.

Пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильская военная авиация атаковала командный центр вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана. Истребители израильской обороны нанесли удар по оперативному командному центру и военному комплексу «Хезболла» в поселке Ярун.

До этого телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на источники, сообщал, что движение ХАМАС не согласилось с условиями соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое обсуждалось на переговорах в Париже.

Ранее стало известно, что Израиль и «Хезболла» планируют подписать договор о снижении напряженности.