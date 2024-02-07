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ВСУ обстреляли город в Белгородской области

Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ Шебекино под Белгородом

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nna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, пострадали два человека — сотрудники одного из промышленных предприятий. Мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, а женщина — контузию. Их госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода для оказания необходимой медицинской помощи.

Кроме того, один снаряд пропал на территорию стоянки промышленного предприятия. Повреждения получили 10 машин и кровля в одном из цехов. В настоящее время оперативные и аварийные службы работают на месте ЧП, уточнил Гладков.

6 февраля сообщалось, что украинский беспилотник атаковал село Вознесеновка в Белгородской области. В результате его падения была повреждена кровля складского помещения одного из сельскохозяйственных предприятий.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Обстрелы Белгородской области
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