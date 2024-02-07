В Днепропетровской области повреждены коммунальные предприятия после взрывов

В Днепропетровской области повреждены коммунальные предприятия в результате взрывов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе была объявлена воздушная тревога.

«Есть разрушение на территории коммунального предприятия, повреждены здания», — написал чиновник.

Кроме того, в одном из строений произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Утром 7 февраля взрывы также произошли в Киеве, Киевской, Харьковской и Львовской областях.

В этот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 7 февраля сирены звучали в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.