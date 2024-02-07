Российские военные атаковали позиции ВСУ в Серебрянском лесничестве

Российские артиллеристы уничтожили солдат и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в атаке принимали участие бойцы мотострелкового полка Центрального военного округа. Они использовали реактивные системы залпового огня БМ-21«Град».

Отмечается, что бойцы ВС РФ скрытно прибыли на боевую позицию.

«Экипажи навелись на цели и поразили разведанные цели 122-миллиметровыми реактивными неуправляемыми снарядами», — говорится в сообщении.

До этого экипажи российских боевых вертолетов Ка-52 нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В результате были уничтожены один пункт управления и бронетехника украинских войск.

Ликвидированные объект и машины ВСУ находились на Луганском направлении.

Минобороны РФ также сообщало, что российский военный, управляющий FPV-дроном, уничтожил артиллерийский расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.