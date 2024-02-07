В Николаеве произошли взрывы

На юге Украины — в городе Николаеве — произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

На текущий момент других подробностей нет.

Утром 7 февраля всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Накануне в Харьковской области Украины произошли взрывы. Перед этим взрывы были зафиксированы в Херсоне.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.