Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины утром 7 февраля. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации страны.

Сирены прозвучали также в частях Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных украинским властям.

В ночь на 7 февраля воздушная тревога объявлялась в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.