На базе США в Иордании не оказалось систем ПВО для предотвращения атаки БПЛА

Американская военная база в Иордании 2 февраля подверглась атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом на объекте не оказалось подходящих для их подавления систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам одного из неназванных чиновников, базу Вооруженных сил США атаковали дроны типа Shahed-101. Такие устройства используют боевики в Ираке, подчеркивается в материале.

Журналисты предположили, что американские солдаты могли не заметить приближающиеся БПЛА из-за довольно низкой траектории полета. Более того, руководство данной базы полагалось только на средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате на объекте не нашлось систем ПВО, которые смогли бы сбить упомянутые летательные аппараты.

В ночь на 3 февраля ВС США нанесли удары по более чем 85 объектам на территории Ирака и Сирии, включая склады с беспилотниками и командно-контрольные пункты. Представители Центрального командования армии страны отметили, что таким образом американские войска ответили на атаку дрона на свою базу в Иордании.

Позже ситуацию прокомментировал глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что удары по целям в Сирии и Ираке являются только началом ответных действий на обстрел базы в Иордании.

Ранее в сенате США раскритиковали президента страны Джо Байдена за медлительность при проведении операции на Ближнем Востоке.