Российской авиацией и артиллерией на Южно-Донецком направлении были нанесены удары по 1-й президентской бригаде Национальной гвардии Украины (НГУ) и двум бригадам украинской армии. Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

По словам офицера, подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении продолжают выполнять боевые задачи. Российская бомбардировочная авиация и артиллерия поразила опорные пункты и места скопления живой силы противника. В районах Урожайного, Угледара и Доброполья ударам подверглись 1-я президентская бригада НГУ, 58-я мотопехотная и 72-я механизированная бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские бойцы в течение суток в районе Старомайорского сорвали три попытки украинских войск осуществить ротацию.

Ранее министерство обороны России заявило об уничтожении личного состава и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.