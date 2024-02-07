Экипажи российских Ка-52 нанесли удары по пункту управления ВСУ

Экипажи российских боевых вертолетов Ка-52 нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В результате были уничтожены один пункт управления и бронетехника украинских войск, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

По данным ведомства, ликвидированные объект и машины ВСУ находились на Луганском направлении. При этом для выполнения боевой задачи российские солдаты использовали неуправляемые авиационные ракеты (НАР).

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехники ВСУ», — уточняется в заявлении.

Также представители Минобороны РФ отметили, что в целом армейская авиация отвечает за доставку десанта и военных грузов в зону боевых действий. Кроме того, самолеты и вертолеты российских войск сопровождают колонны участников СВО и поддерживают подразделения с воздуха.

До этого в российском военном ведомстве сообщили, что оператор FPV-дрона уничтожил украинский артиллерийский расчет на Купянском направлении. Бойцы ВСУ попали под удар, когда пытались забрать боеприпасы из подбитой до этого машины.

Ранее в Генштабе РФ заявили, что украинские солдаты не всегда могут понять атаки российских войск.