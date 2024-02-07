Оператор FPV-дрона ликвидировал артрасчет ВСУ на Купянском направлении

Российский военный, управляющий FPV-дроном, уничтожил артиллерийский расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, украинские солдаты пытались забрать боеприпасы из подбитой до этого машины. Речь идет о легкобронированном транспортном средстве, которое предназначалось для доставки снарядов.

Как уточнили в министерстве, в ходе боевых действий техника оказалась повреждена. В результате бойцам ВСУ пришлось оставить ее на поле боя, после чего солдаты Вооруженных сил РФ установили за машиной наблюдение с целью дальнейшей ликвидации.

«Через несколько дней к машине начали приходить боевики и забирать из кузова боеприпасы. Явно голод снарядный на позициях. «Кормушка» сработала. Мы отправили свой боевой коптер к ним и «забрали» целый артрасчет и боеприпасы к нему», — рассказал командир разведывательной группы с позывным «Филин».

В ведомстве подчеркнули, что боевую задачу выполнил оператор FPV-дрона разведчиков армейского корпуса группировки войск «Запад». Он обнаружил цель и нанес точный удар, говорится в заявлении.

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